Зеленський може отримати Нобелівську премію миру – але є конкурент із росії

Для нагородного органу це буде відповідальне рішення

Надзвичайно престижну Нобелівську премію миру цього року може отримати президент України Володимир Зеленський. У списках букмекерів він є фаворитом, адже знаходиться на високих позиціях і має всі шанси стати лауреатом.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters. Як зазначається, таким кроком Нобелівська премія змогла б підтримати Україну і відзначити не тільки самого президента, а й всіх, хто бореться з російськими загарбниками.

"Цьогорічна Нобелівська премія миру могла б засудити війну в Україні, відзначивши противників президента росії володимира путіна, волонтерів, які допомагали мирним жителям, або президента України Володимира Зеленського, який займає високі місця в списках букмекерів", — йдеться в повідомленні.

Можливість вручення такої нагороди Зеленському прокоментував і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що відзнака підтвердить те, що лідер України взяв на себе відповідальність у найнебезпечніший момент.

"Це також буде премія для українського народу, який сьогодні сплачує найвищу ціну за право жити без війни", — заявив радник голови ОП.

Серед претендентів на міжнародну премію також є російський опозиційний політик Олексій Навальний, екоактивістка Грета Тунберг і лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Крім того, директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрик Урдал повідомив, що нагородний орган буде "обережним" у визнанні Зеленського лауреатом Нобелівської премії миру.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у березні 2022 року Володимира Зеленського запропонували висунути в кандидати на Нобелівську премію.