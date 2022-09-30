Зеленский может получить Нобелевскую премию мира – но есть конкурент из россии

Для наградного органа это будет ответственное решение

Чрезвычайно престижную Нобелевскую премию мира в этом году может получить президент Украины Владимир Зеленский. В списках букмекеров он фаворит, ведь находится на высоких позициях и имеет все шансы стать лауреатом.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Как отмечается, таким шагом Нобелевская премия могла бы поддержать Украину и наградить не только самого президента, но и всех, кто борется с российскими захватчиками.

"Нобелевская премия мира в этом году могла бы осудить войну в Украине, отметив противников президента россии владимира путина, волонтеров, которые помогали мирным жителям, или президента Украины Владимира Зеленского, занимающего высокие места в списках букмекеров", — говорится в сообщении.

Возможность вручения такой награды Зеленскому прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что награда подтвердит то, что лидер Украины взял на себя ответственность в самый опасный момент.

"Это также будет премия для украинского народа, который сегодня платит самую высокую цену за право жить без войны", — заявил советник главы ОП.

Среди претендентов на международную премию также российский оппозиционный политик Алексей Навальный, экоактивистка Грета Тунберг и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Кроме того, директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал сообщил, что наградный орган будет "осторожным" в признании Зеленского лауреатом Нобелевской премии мира.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в марте 2022 года Владимира Зеленского предложили выдвинуть в кандидаты на Нобелевскую премию.