Зеленского и украинцев хотят выдвинуть на престижнейшую премию: детали

Обращение к Нобелевскому комитету подписали уже 36 европейских политиков.

Президента Украины Владимира Зеленского и народ нашей страны предложили выдвинуть в кандидаты на получение Нобелевской премии мира.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Об этом говорится в обращении ряда европейских политиков на сайте Нобелевского комитета.

Подписанты попросили комитет продлить сроки процедуры выдвижения на Нобелевскую премию мира до конца марта этого года, поскольку официально регистрация закончилась 31 января.

"Миллионы семей сейчас живут в страхе, их домам и средствам к существованию угрожают бомбардировки и захватническая армия. Мы являемся свидетелями мужества народа Украины, который выстоял в этой войне, развязанной против него российской федерацией", — говорится в тексте обращения.

Политики выразили уважение борьбе украинского народа за сохранение принципов демократии в своей стране.

"Наши слова сочувствия и поддержки едва ли могут воздать должное тем жертвам, которые они приносят во имя принципов прав человека и мира", — сказано в сообщении.

Они призвали комитет продлить сроки регистрации на Нобелевскую премию мира, чтобы внести в список кандидатов народ Украины и президента Зеленского.

В настоящее время документ подписали 36 политиков из стран Европы, однако документ останется открытым для подписания другими политическими деятелями со всех уголков мира до 30 марта.

Как сообщалось ранее, россия начала вторжение в Украину в ночь на 24 февраля. Изначально в планы оккупантов входил быстрый захват украинских городов при помощи местных сепаратистов, однако их план полностью провалился, а вместо "легкой прогулки" они получили ожесточенное сопротивление на всех направлениях.

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