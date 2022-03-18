Зеленського та українців хочуть висунути на найпрестижнішу премію: деталі

Звернення до Нобелівського комітету вже підписали 36 європейських політиків.

Президента України Володимира Зеленського та народ нашої країни запропонували висунути у кандидати на отримання Нобелівської премії миру.

Чому росії не виграти війну проти України?

Про це йдеться у зверненні низки європейських політиків на сайті Нобелівського комітету.

Підписанти попросили Комітет продовжити терміни процедури висування на Нобелівську премію миру до кінця березня цього року, оскільки офіційно реєстрація закінчилася 31 січня.

"Мільйони сімей зараз живуть у страху, їхнім будинкам та засобам до існування загрожують бомбардування та загарбницька армія. Ми є свідками мужності народу України, який вистояв у цій війні, розв’язаній проти нього російською федерацією", — йдеться у тексті звернення.

Політики висловили повагу боротьбі українського народу за збереження принципів демократії у своїй країні.

"Наші слова співчуття та підтримки навряд чи можуть віддати належне тим жертвам, які вони приносять в ім’я принципів прав людини та миру", — йдеться у повідомленні.

Вони закликали Комітет продовжити терміни реєстрації на Нобелівську премію миру, щоб внести до списку кандидатів народ України та президента Зеленського.

Наразі документ підписали 36 політиків із країн Європи, проте документ залишиться відкритим для підписання іншими політичними діячами з усіх куточків світу до 30 березня.

Як повідомлялося раніше, росія розпочала вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого. Спочатку до планів окупантів входило швидке захоплення українських міст за допомогою місцевих сепаратистів, проте їх план повністю провалився, а замість "легкої прогулянки" вони отримали запеклий опір на всіх напрямках.

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