"Мрійники": у росії визначилися зі "статусом" окупованих територій

Українська влада повністю ігнорує незаконне рішення диктатора РФ, а ЗСУ продовжують звільняти території від окупантів

Поки російські окупанти всіма можливими способами намагаються утримати українців на тимчасово окупованих територіях, влада країни-агресора перейшла до другого етапу анексії українських областей. У неділю, 2 жовтня, Конституційний суд РФ схвалив пакет документів про "прийняття до складу" Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Інформацію про це розповсюдило російське пропагандистське видання ТАСС.

При цьому зазначається, що території Донецької та Луганської областей до складу країни-агресора приєднали у статусі республік (колаборанти ще у 2014 році назвали себе "ДНР" та "ЛНР" відповідно), а державною мовою там стала російська.

Тим часом Запорізьку та Херсонську області назвали "прийнятими до складу РФ як окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами". А колаборантів, які мають очолити ці регіони, іменують губернаторами. До слова, їх у чотирьох анексованих областях має призначити російський диктатор Путін у десятиденний термін.

Пропагандистські ЗМІ кажуть, що вибори до так званих "парламентів" чотирьох областей хочуть провести у вересня 2023 року, коли у РФ буде єдиний день голосування.

Примітно, що українці на "вологі мрії" російської влади реагують однозначно — з впевненістю, що ЗСУ відвоюють всі захоплені росіянами українські території. Дехто назвав представників кремля "мрійниками".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про анексію чотирьох українських територій путін оголосив у п'ятницю, 30 вересня. Одразу після цього російський диктатор підписав з гауляйтерами "договори про входження до складу росії". Примітно, що під час свого звернення до України голова кремля заявив, що мешканці Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей стають громадянами росії.