Ризик ядерного удару високий: у Зеленського сказали, хто має зупинити путіна

Хоча припущення щодо ймовірності застосування "ядерки" останнім часом здаються досить реальними, світова спільнота все ж сподівається, що до цього не дійде

В умовах ситуації на фронті, котра останнім часом розвертається не на користь росії, президент володимир путін все ж може вдатися до застосування ядерної зброї. В Україні цей ризик оцінюють як високий.

Відповідну інформацію у своєму інтерв'ю для німецького видання Bild озвучив керівник глави Офісу президента Михайло Подоляк, відзначивши, що вважає досить високим ризик ядерного удару з боку агресора під час нинішньої війни. За ого словами, до цього російського диктатора можуть підштовхнути військові поразки окупантів на фронті, а також внутрішня паніка серед населення рф.

На думку представника ОП, проблему ядерних погроз російського президента путіна потрібно вирішувати на рівні країн-членів так званого ядерного клубу, тобто держав, які здійснили розробку, виробництво та випробування зброї масового ураження.

"Як я знаю, певні консультації на рівні цих країн з оточенням путіна ведуться — для того, щоб пояснити цьому оточенню, що буде, коли вони отримають удари у відповідь також тактичною ядерною зброєю", — підсумував Подоляк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку радника керівника ОП, застосування ядерної зброї росією проти України є неможливим, адже диктатору просто не дадуть цього зробити, нагадавши норму Глобальних доктрин щодо ядерного стримування, в якій йдеться про те, що вдатися до застосування зброї масового ураження рф зможе виключно в оборонних цілях.