Риск ядерного удара высок: у Зеленского сказали, кто должен остановить путина

Хотя предположения о вероятности применения "ядерки" в последнее время кажутся достаточно реальными, мировое сообщество все же надеется, что до этого не дойдет

В условиях ситуации на фронте, которая в последнее время разворачивается не в пользу россии, президент владимир путин все же может прибегнуть к применению ядерного оружия. В Украине этот риск оценивается как высокий.

Соответствующую информацию в своем интервью для немецкого издания Bild озвучил руководитель главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что считает достаточно высоким риск ядерного удара со стороны агрессора во время нынешней войны. По его словам, к этому российскому диктатору могут подтолкнуть военные поражения кафиров на фронте, а также внутренняя паника среди населения рф.

По мнению представителя ОП, проблему ядерных угроз российского президента Путина нужно решать на уровне стран-членов так называемого ядерного клуба, то есть государств, осуществивших разработку, производство и испытание оружия массового поражения.

"Как я знаю, определенные консультации на уровне этих стран с окружением путина ведутся — для того, чтобы объяснить этому окружению, что будет, когда они получат ответные удары также тактическим ядерным оружием", — подытожил Подоляк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению советника руководителя ОП, применение ядерного оружия россией против Украины невозможно, ведь диктатору просто не дадут этого сделать, напомнив норму Глобальных доктрин по ядерному сдерживанию, в которой говорится, что прибегнуть к применению оружия массового поражение рф сможет исключительно в оборонных целях.