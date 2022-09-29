Запад придумал, как отговорить путина от применения ядерного оружия: при чем здесь Китай и Индия

Самым весомым аргументом для путина может стать позиция Китая и Индии

На фоне угроз кремлевского диктатора владимира путина по применению ядерного оружия Запад удвоил свои усилия для того, чтобы привлечь к давлению на российского диктатора и другие страны, в частности в Тихоокеанском регионе.

Как пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники, западные государства пытаются присоединить к своему составу большее количество стран, чтобы усилить давление на путина, дав ему четкий месседж относительно жестких экономических и дипломатических ответов даже от тех стран, которые россия считает дружественными, при условии, что он все же отважится отдать приказ о применении оружия массового поражения.

Также отмечается, что основные усилия направлены на привлечение к этой коалиции Индии и Китая.

Один из представителей Государственного департамента Штатов на условиях анонимности сообщил, что американские дипломаты уже начали общение со странами Тихоокеанского региона, чтобы призвать их совместно давить на кремлевского лидера, убедив его покинуть планы по применению "ядерки". Собеседник также добавил, что переговоры идут не только со странами-союзниками, но и с государствами, которые находятся на стороне россии или удерживают нейтралитет.

По мнению чиновников США, самым весомым аргументом для путина может стать именно позиция Китая, а также Индии.

Стоит подчеркнуть, что Белый дом, усиливший слежку за рф на фоне ее ядерных угроз, пока не видит реальной угрозы и четкого решения путина ее применения против Украины. В то же время разведчики предполагают, что эта ситуация останется неизменной и после оглашения результатов так называемых "референдумов" на оккупированных украинских территориях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки совместно с другими западными странами готовятся к вероятному применению владимиром путиным оружия массового поражения.