Захід придумав, як відмовити путіна від застосування ядерної зброї: до чого тут Китай та Індія

Найвагомішим аргументом для путіна може стати позиція Китаю та Індії

На тлі погроз кремлівського диктатора володимира путіна щодо застосування ним ядерної зброї Захід посилив свої зусилля для того, аби залучити до тиску на російського диктатора й інші країни, зокрема у Тихоокеанському регіоні.

Як пише видання Politico, посилаючись на власні джерела, західні держави намагаються приєднати до свого складу більшу кількість країн, аби посилити тиск на путіна, давши йому чіткий меседж щодо вкрай жорстких економічних і дипломатичних відповідей навіть від тих країн, які росія вважає дружніми, при умові, що він все ж наважиться віддати наказ про застосування зброї масового ураження.

Також зазначається, що основні зусилля наразі спрямовані на залучення до цієї коаліції Індії та Китаю.

Один з представників Державного департаменту Штатів на умовах анонімності повідомив, що американські дипломати вже розпочали спілкування з країнами Тихоокеанського регіону, аби закликати їх спільно тиснути на кремлівського лідера, переконавши його облишити плани щодо застосування "ядерки". Співрозмовник також додав, що перемовини йдуть не лише з країнами-союзниками, а й з тими державами, які перебувають на боці рф або утримують нейтралітет.

На думку посадовців США, найвагомішим аргументом для путіна може стати позиція Китаю, а також Індії.

Варто наголосити, що Білий дім, який посилив стеження за росією на тлі її ядерних погроз, наразі не бачить реальної загрози та чіткого рішення путіна щодо її застосування проти України. Водночас розвідники припускають, що ця ситуація залишиться незмінною й після оголошення результатів так званих "референдумів" на окупованих українських територіях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сполучені Штати Америки спільно з іншими західними країнами готуються до ймовірного застосування володимиром путіним зброї масового ураження.