Применение ядерного оружия невозможно: Подоляк напомнил путину очень важный аспект

В Офисе президента Украины напомнили главе кремля о последствиях

Последние угрозы российского диктатора владимира путина касательно применения ядерного оружия в войне против Украины вызвало немедленную реакцию мирового сообщества. Однако, украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским уверенны, что ядерного удара не будет, поскольку главе рф не дадут этого сделать. Более того, на фоне "успехов" армии рф, которые власти страны-агресора разгоняют через пропагандистские каналы, такие угрозы со стороны путина выглядят весьма странно.

Об этом в эфире программы "Воздух" на канале Ходорковский Live сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, россия неоднократно шантажировала мир ядерным оружием. При этом российская армия показала свою полную неспособность вести войну конвенциональным оружием (имея его подавляющее количество) и совершая по 50 тысяч выстрелов в день.

"С точки зрения международного права для господина путина есть один очень важный аспект. Применение ядерного оружия четко регламентировано Глобальными доктринами о ядерном сдерживании. Там сказано, что любое ядерное государство, включая рф, имеет право применить ядерное оружие исключительно в оборонительных целях, исключительно имея проблемы на собственной территории, если посчитает, что война разрастается и есть угроза существования российской государственности. Украина не нападала на россию, соответственно, эта доктрина не работает. Украина ведет войну исключительно на своей территории. Украина будет освобождать только территории Украины. Соответственно, применение ядерного оружия невозможно", — заявил Михаил Подоляк.

В противном случае, по словам советника главы ОП, если рф сделает такой шаг, то другие ядерные страны которые подписывали договор о глобальном ядерном сдерживании, должны будут немедленно нанести точно такой же по сопоставимости удар по центрам принятия таких решений, и по центрам запуска в рф.

Ранее "Телеграф" сообщал, что механизмы воздействия на рф на случай ядерного удара уже рассматривают в США.