Ядерные угрозы путина: шантаж или реальная опасность для Украины и мира

Генерал Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", почему рф снова пугает всех смертельным оружием

Ядерный шантаж президента россии владимира путина можно расценивать все же как блеф и определенный фейк, и он не решится на ядерную конфронтацию со странами Запада и Китаем. Которые технологически имеют преимущества в вооруженных средствах и системах. Кроме того, на кремль оказывают давление политически, в том числе его недавние партнеры в Азии.

Такое предположение в комментарии "Телеграфу" сделал бывший глава Службы внешней разведки, генерал и советник президента Украины Николай Маломуж, оценивая, насколько реальным может быть применение ядерного оружия россией, о чем глава рф заявил в своем выступлении во время объявления в стране частичной мобилизации.

"Стратегически путин проигрывает в войне против Украины. Он не выполнил ни одной задачи, которую хотел — захват всей Украины, поглощение Донбасса и т.д. Напротив он получил поражение по ряду направлений. В частности, стратегическое поражение на Харьковском направлении. Поэтому в данный момент он использует разные инструменты давления. С одной стороны, это попытка проводить новые операции. Во-вторых, речь идет о ядерном шантаже из-за обстрелов Запорожской и Южно-Украинской АЭС. Это уже более высокий уровень шантажа. Третий формат: после большого проигрыша на Харьковщине и частично на Херсонском направлении при наступлении наших ВСУ (которые действительно показали преимущество Украины и ее армии), тогда, разумеется, использовал последний аргумент. То есть шантаж ядерным оружием", — объясняет генерал.

Экс-глава СВР добавляет, что в данном случае объявление мобилизации в россии было в определенной степени некоторым прикрытием. В то же время продолжается шантаж, который пока не удался из-за возможных последствий аварий на ЗАЭС и Южно-Украинской атомной станции. Потому что мир, напротив, объединился против путина, включая даже Китай, Турцию, Индию и других партнеров Москвы на уровне ШОС. "Следовательно он хочет всем показать, что может быть скорая победа, и тогда с этим будут считаться. Но скорая победа не за счет мобилизации (это только основа запугивания в целом и нас, и соответственно где-то объединение россиян перед угрозами), — продолжил он. — Однако актуализируется соответственно реальная тема, как путин сам сказал, что это не фейк, а действительно возможное применение ядерного оружия".

По мнению Маломужа, такие заявления являются уже сверхмощным форматом угроз, и российский диктатор этим еще выше поднимает ставки. При этом очевидно, что глава кремля поднимает их постоянно с попыткой проведения новых военных операций (что не удается). А с другой стороны ядерная карта – прямой последний шанс, который есть у президента россии, в котором он считает, что имеет преимущества. Не только перед Украиной, но и перед основными странами НАТО с ядерным оружием.

"Технологически в некоторых аспектах они имеют более совершенные системы ядерного удара. В первую очередь речь идет о США и Великобритании. Однако таким шантажом он еще больше мобилизует ресурсы мирового сообщества, особенно ядерных государств. Это будет играть против самого путина из-за позиции не только Штатов и британцев (которые однозначно четко заявили, что будет конкретная обратная реакция), даже с возможностью подготовки ядерных ударов. Понятно, как рассуждает советник президента, в случае попытки нанесения, будут ответные ядерные удары. Или даже удары на предупреждение, возможно развертывание ядерных средств. В первую очередь американских и британских. "Речь идет о сверхмощных системах, которые практически могут обесценить и в целом саму россию, и режим путина, и самого путина", — объясняет он.

По прогнозам офицера, на данный момент происходит конфронтация высокого уровня, однако шансы на то, что все же российский президент применит ядерное оружие, на сегодняшний день маловероятны.

Напомним, накануне пути во время обращения к россиянам заявил о частичной мобилизации в стране. Кроме того, глава кремля высказался о "референдумах" на оккупированных территориях Украины, а также вновь пригрозил Западу ядерным оружием.

При этом мобилизация в России будет отнюдь не "долевой". По словам министра обороны России, будет призвано на службу 300 тысяч человек. Россияне активно ищут в сети, как избежать мобилизации или как покинуть страну. После слов Путина по всей стране начались протесты против мобилизации, правда, пока они малочисленны и не несут никаких угроз для власти России.