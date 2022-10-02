Росіяни просять вислати скандальну "Місіс Крим" за "зраду": що зробила жінка

Росіяни розпекли жінку за українську пісню, розкритикувавши як її зовнішність, так і волевиявлення

Уродженка Полтави Ольга Валєєва, яка в окупованому росіянами Севастополі стала "Місіс королевою краси" Криму 2022 року, після чого її жорстко розкритикували у мережі, знову зіштовхнулася з хейтом після того, як заспівала з подругою українську пісню "Ой, у лузі червона калина".

Відповідне відео у соцмережу Instagram виклала знайома Валєєвої, після чого його активно розтиражували проросійські Telegram-канали, звинувативши жінку у зраді.

На кадрах, "королева краси Криму" з подругою співає українську пісню на балконі квартири у Сімферополі (про це свідчить мітка з геоданими). Жінки не соромляться співати рядки з таким змістом:

"Ой у лузі червона калина похилилася,

Чогось наша славна Україна зажурилася.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!"

Прогнозовано, що після розповсюдження відповідного відео у каналах російської пропаганди, Валєєва отримала шквал критики й звинувачень. Про її "зроблену" зовнішність не написав хіба що лінивий. Лунали заклики виселити її з Криму, забрати титули, а дехто взагалі писав, що її треба "покласти мордою в підлогу", чи "застрелити на місці". Загалом, росіяни показали себе дуже "гуманно", а комічності ситуації додав коментар однієї з жінок зі змістом: "Я б її застрелила, але ми у правовій країні живемо".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому росіянами Криму цькують людей за українські пісні далеко не вперше. У вересні стало відомо про ситуацію на весіллі в місті Бахчисарай, де під час святкування пролунала українська пісня "Ой у лузі червона калина". Після того, як відео з прослуховуванням та танцями під цю пісню попало в Інтернет, у росіян сталася істерика, на гостей весілля звалився шквал агресії та погроз, а врешті ресторан, де проходило святкування, взагалі закрили.