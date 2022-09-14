Скандал із піснею "Ой, у лузі" на весіллі в Криму отримав сумне завершення

У ресторані в Криму проводять перевірки спецслужби

В окупованому російською федерацією Криму продовжуються репресії та цікування місцевого населення. Нещодавно стало відомо про ситуацію на весіллі в місті Бахчисарай. Під час святкування пролунала українська пісня "Ой у лузі червона калина", яку окупанти назвали "нацистською". Відео з прослуховуванням та танцями під цю пісню попало в Інтернет-мережу, внаслідок чого в росіян сталася істерика, а на гостей весілля обрушився шквал агресії від погроз у соціальних мережах до зливання приватної інформації та відеозвернення гауляйтера Криму сергія аксьонова.

Проте, на цьому істерика не закінчилася. Заклад "Арпат" у Бахчисараї, де проводилося святкування весілля, закрили на час проведення перевірок адміністрацією міста та іншими службами.

"10 вересня в банкетному залі кафе "Арпат" у Бахчисараї проходило весілля, на якому виконувались пісні націоналістичного характеру. Ситуація набула розголосу в соцмережах. На сьогоднішній день відповідними службами, у тому числі адміністрацією збирається інформація, проводяться перевірки", — повідомив заступник голови окупаційної адміністрації Бахчисараю Арсен Аблаєв.

Він наголосив, що після проведення перевірок буде прийнято "рішення" щодо подальшої роботи ресторану.

Також народний депутат України Олексій Гончаренко розповів у своєму Telegram-каналі, як покарали учасників весілля.

"Власнику ресторану в Бахчисараї дали 15 діб арешту; діджею та танцівниці — по 10 діб; матері нареченого — 5 діб; матері нареченої — штраф 40 тисяч рублів (близько 24 тисяч гривень); дружині власника закладу — штраф 50 тисяч рублів (близько 31 тисячі гривень)", — повідомив він.

Крім того, діджей Ахмет Гемеджи, який працював на весіллі в ресторані, записав відеозвернення з вибаченнями і опублікував його на своїй сторінці в Instagram.

Він розповів, що не знав, що це екстремістська пісня, яку нібито використовують українські націоналісти для розпалення ворожнечі з росією.

"Приношу свої щирі вибачення перед громадянами росії та Криму за подібний факт. Я підтримую росіян, підтримую всіх кримчан та всі національності", — додав діджей.

Вибачення діджея перед росіянами

Як повідомляв "Телеграф" раніше, генерал США дав оптимістичний прогноз щодо звільнення Україною всіх окупованих територій протягом 2023 року.