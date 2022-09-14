Скандал с песней "Ой, у лузі" на свадьбе в Крыму получил печальное завершение

В ресторане в Крыму проводят проверки спецслужбы

В оккупированном российской федерацией Крыму продолжаются репрессии и травля местного населения. Недавно стало известно о ситуации на свадьбе в городе Бахчисарай. Во время празднования раздалась украинская песня "Ой у лузі червона калина", которую оккупанты назвали "нацистской". Видео с прослушиванием и танцами под эту песню попало в Интернет, в результате чего у россиян произошла истерика, а на гостей свадьбы обрушился шквал агрессии от угроз в социальных сетях до сливания частной информации и видеообращения гауляйтера Крыма сергея аксенова.

Однако на этом истерика не закончилась. Заведение "Арпат" в Бахчисарае, где проводилось празднование свадьбы, было закрыто на время проведения проверок администрацией города и другими службами.

"10 сентября в банкетном зале кафе "Арпат" в Бахчисарае проходила свадьба, на которой исполнялись песни националистического характера. Ситуация получила огласку в соцсетях. На сегодняшний день соответствующими службами, в том числе администрацией собирается информация, проводятся проверки", — сообщил заместитель председателя оккупационной администрации Бахчисарая Арсен Аблаев.

Он отметил, что после проведения проверок будет принято "решение" по дальнейшей работе ресторана.

Также народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал в своем Telegram-канале, как наказали участников свадьбы.

"Владельцу ресторана в Бахчисарае дали 15 суток ареста; диджею и танцовщице — по 10 суток; матери жениха — 5 суток; матери невесты — штраф 40 тысяч рублей (около 24 тысяч гривен); жене владельца заведения — штраф 50 тысяч рублей (около 31 гривен)", — сообщил он.

Кроме того, диджей Ахмет Гемеджи, работавший на свадьбе в ресторане, записал видеообращение с извинениями и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что не знал, что это экстремистская песня, которую якобы используют украинские националисты для разжигания вражды с россией.

"Приношу свои искренние извинения перед гражданами россии и Крыма за подобный факт. Я поддерживаю россиян, поддерживаю всех крымчан и все национальности", — добавил диджей.

Извинения диджея перед россиянами

Как сообщал "Телеграф" ранее, генерал США дал оптимистический прогноз по освобождению Украиной всех оккупированных территорий в течение 2023 года.