На свадьбе в Крыму поставили украинскую песню: у россиян истерика (видео)

В Крыму россияне призывают к расправе за прослушивание украинских песен

В оккупированном Крыму на свадьбе местных жителей прозвучала песня "Ой у лузі червона калина". Видео танцев и пения попало в Интернет, где его подхватили российские оккупанты и решили начать охоту на гостей события, чтобы все они были наказаны.

Благодаря российским пропагандистским Telegram-каналам были выложены в открытый доступ имена и телефоны людей, которые якобы были на этой свадьбе или работали там.

"Крым, Бахчисарай 10.09.22, ресторан "Арпат", свадьбу празднуют жители города, а также населенных пунктов Долинное, Фурмановка, Новенькое. Играет нацистская песня "Червона Калина". Животные, мы каждого найдем, с каждого спросим", — говорится в сообщении в одном из каналов.

Публикация пропагандистов

Кроме того, глава так называемой "Республики Крым" сергей аксенов в своем видеообращении в Telegram-канале угрожает участникам свадьбы уголовной ответственностью за включение этой песни.

"В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, поют националистические песни. Считаю, что и организаторов, и участников подобных развлечений нужно привлекать к ответственности, увольнять с должностей, принимать другие меры в рамках законодательства ", – заявил аксенов.

Видеообращение аксенова

Как сообщал "Телеграф" ранее, в оккупированных Геническе и Арабатской Стрелке продолжают активно русифицировать местное население, в том числе и детей.