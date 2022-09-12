На свадьбе в Крыму поставили украинскую песню: у россиян истерика (видео)
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В Крыму россияне призывают к расправе за прослушивание украинских песен
В оккупированном Крыму на свадьбе местных жителей прозвучала песня "Ой у лузі червона калина". Видео танцев и пения попало в Интернет, где его подхватили российские оккупанты и решили начать охоту на гостей события, чтобы все они были наказаны.
Благодаря российским пропагандистским Telegram-каналам были выложены в открытый доступ имена и телефоны людей, которые якобы были на этой свадьбе или работали там.
"Крым, Бахчисарай 10.09.22, ресторан "Арпат", свадьбу празднуют жители города, а также населенных пунктов Долинное, Фурмановка, Новенькое. Играет нацистская песня "Червона Калина". Животные, мы каждого найдем, с каждого спросим", — говорится в сообщении в одном из каналов.
Кроме того, глава так называемой "Республики Крым" сергей аксенов в своем видеообращении в Telegram-канале угрожает участникам свадьбы уголовной ответственностью за включение этой песни.
"В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, поют националистические песни. Считаю, что и организаторов, и участников подобных развлечений нужно привлекать к ответственности, увольнять с должностей, принимать другие меры в рамках законодательства ", – заявил аксенов.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в оккупированных Геническе и Арабатской Стрелке продолжают активно русифицировать местное население, в том числе и детей.