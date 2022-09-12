На весіллі в Криму поставили українську пісню: у росіян істерика (відео)

У Криму росіяни закликають до розправи за прослуховування українських пісень

В окупованому Криму на весіллі місцевих мешканців пролунала пісня "Ой у лузі червона калина". Відео танців і співів потрапило в Інтернет-мережу, де його підхопили російські окупанти і вирішили розпочати мисливство на гостей події, аби всіх їх було покарано.

Завдяки російським пропагандистським Telegram-каналам було викладено у відкритий доступ імена та телефони людей, які нібито були на цьому весіллі чи працювали там.

"Крим, Бахчисарай 10.09.22, ресторан "Арпат", весілля святкують мешканці міста, а також населених пунктів Долинне, Фурмановка, Новеньке. Грає нацистська пісня "Червона Калина". Тварини, ми кожного знайдемо, з кожного спитаємо", — йдеться у повідомленні в одному з каналів.

Публікація пропагандистів

Крім того, голова так званої "Республіки Крим" сергій аксьонов у своєму відеозверненні в Telegram-каналі погрожує учасникам весілля кримінальною відповідальністю за вмикання цієї пісні.

"В інформаційному просторі з'являються відео з публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Вважаю, що і організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у рамках законодавства", – заявив аксьонов.

Відеозвернення аксьонова

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в окупованих Генічеську та Арабатській Стрілці продовжують активно русифікувати місцеве населення, зокрема і дітей.