"Страшно, дуже страшно": зататуйована переможниця "Місіс Крим" налякала мережу (фото)

У Криму вибрали королеву краси, але щось пішло не так.

Наприкінці травня, у Севастополі відбувся конкурс краси, під час якого визначилися з чотирма "Королевами краси – Крим Весна 2022" у різних вікових категоріях. Проте найбільше питань серед користувачів мережі викликала володарка титулу "Місіс Королева Краси" Ольга Валєєва. 2021 року переможницею у такій же категорії стала Ганна Малоземова.

У мережі почалося бурхливе обговорення "Місіс Королева Краси", а особливо її зовнішності, яка дуже незвичайна. У Ольги добре видно, що підколоті губи, а також її тіло прикрашає безліч татуювань: на грудях, нозі та повністю "забита" одна рука.

У коментарях у багатьох телеграм-каналах, які опублікували новину про перемогу Валєєвої, можна побачити багато негативних коментарів. В основному всі вони пов’язані однією "темою" — Ольга схожа на чоловіка. Також висміюють і росіян, які визначали цю переможницю.

Що відомо про Ольгу Валєєву?

Про новоспечену "Місіс Королева Краси" Криму практично нічого невідомо. Оскільки вона виступала в категорії "місіс", можна зробити висновок, що вона одружена. Однак у неї на сторінці в Фейсбуці зазначено, що вона розлучена. Також є діти: дві дочки, знімками з якими вона періодично ділиться у своїх соцмережах.

У Фейсбуці вказано, що родом Ольга з Полтави, проте зараз вона мешкає у Сімферополі, а раніше вона проживала у Пітері.

Про те, ким і де вона працює нічого не вказано, проте в мережі пішла чутка, що вона ескортниця. І, судячи з контенту на її сторінках у соцмережах, цілком можливо, що це і так.

Раніше "Телеграф" писав, що у фіналі конкурсу краси "Міс Всесвіт-2021" перемогла 21-річна представниця Індії Харнааз Сандху, а ось яке місце дісталося українці Ганні Неплях — читайте у нашому матеріалі.