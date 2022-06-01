"Страшно, очень страшно": зататуированная победительница "Миссис Крым" напугала сеть (фото)

В Крыму выбрали королеву красоты, но что-то пошло не так.

В конце мая, в Севастополе состоялся конкурс красоты, в ходе которого определились с четырьмя "Королевами красоты– Крым Весна 2022" в разных возрастных категориях. Однако больше всего вопросов среди пользователей сети вызвала обладательница титула "Миссис Королева Красоты" Ольга Валеева. В 2021 году победительницей в такой же категории стала Анна Малоземова.

В сети началось бурное обсуждение "Миссис Королева Красоты", а особенно ее внешности, которая весьма необычная. У Ольги хорошо видно, что подколоты губы, а также ее тело украшает множество татуировок: на груди, ноге и полностью "забита" одна рука.

В комментариях во многих телеграм-каналах, которые опубликовали новость про победу Валеевой, можно увидеть множество негативных комментариев. В основном все они связаны одной "темой" — Ольга похожа на мужчину. Также высмеивают и россиян, которые и определяли эту победительницу.

Что известно об Ольге Валеевой?

О новоиспеченной "Миссис Королева Красоты" Крыма практически ничего неизвестно. Так как она выступала в категории "миссис", можно сделать вывод, что она замужем. Однако у нее на страничке Фейсбуке указано, что она разведена. Также у есть дети: две дочери, снимками с которыми она периодически делится в своих соцсетях.

В Фейсбуке указано, что родом Ольга из Полтавы, однако сейчас она живет в Симферополе, а ранее она проживала в Питере.

О том, кем и где она работает ничего не указано, однако в сети пошел слух, что она эскортница. И судя по контенту на ее страницах в соцсетях, вполне возможно, что это и так.

Ранее "Телеграф" писал, что в финале конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021" победила 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху, а вот какое место досталось украинке Анне Неплях — читайте в нашем материале.