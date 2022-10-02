Россияне просят выслать скандальную "Миссис Крым" за "измену": что сделала женщина

Россияне распекли женщину за украинскую песню, раскритиковав как ее внешность, так и волеизъявление

Уроженка Полтавы Ольга Валеева, которая в оккупированном россиянами Севастополе стала "Миссис королевой красоты" Крыма 2022 года, после чего ее жестко раскритиковали в сети, снова столкнулась с хейтом после того, как спела с подругой украинскую песню "Ой, у лузі червона калина"

Соответствующее видео в соцсети Instagram выложила знакомая Валеевой, после чего его активно растиражировали пророссийские Telegram-каналы, обвинив женщину в предательстве.

На кадрах "королева красоты Крыма" с подругой поет украинскую песню на балконе квартиры в Симферополе (об этом свидетельствует метка с геоданными). Женщины не стесняются петь строчки с таким содержанием:

"Ой у лузі червона калина похилилася,

Чогось наша славна Україна зажурилася.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!"

Прогнозировано, что после распространения соответствующего видео в каналах российской пропаганды, Валеева получила шквал критики и обвинений. О ее "сделанной" внешности не написал разве что ленивый. Раздавались призывы выселить ее из Крыма, забрать титулы, а некоторые вообще писали, что ее нужно "положить мордой в пол", или "застрелить на месте". В общем, россияне показали себя очень "гуманно", а комичности ситуации добавил комментарий одной из женщин с содержанием: "Я бы ее застрелила, но мы живем в правовой стране".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном россиянами Крыму травят людей за украинские песни далеко не впервые. В сентябре стало известно о ситуации на свадьбе в Бахчисарае, где во время празднования прозвучала украинская песня "Ой, у лузі червона калина". После того как видео с прослушиванием и танцами под эту песню попало в Интернет, у россиян произошла истерика, на гостей свадьбы обрушился шквал агрессии и угроз, а в итоге ресторан, где проходило празднование, вообще закрыли.