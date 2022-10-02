Загинули всі: авто із мирними українцями наїхало на міну під Черніговом (фото)

Цивільні свідомо в’їхали на небезпечну територію

На Чернігівщині жителі проігнорували заборони і підірвалися на міні в лісі, — загинуло четверо людей.

Про це у неділю, 2 жовтня, проінформував керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Варто зауважити, що інцидент трапився біля села Шестовиця зовсім поряд із Черніговом, — населений пункт окупували російські війська на початку повномасштабного вторгнення.

Шестовиця на карті Чернігівської області

В авто було чотири людини, всі вони загинули.

"На жаль, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів. На місці події працюють правоохоронці та піротехніки ДСНС", — йдеться у повідомленні Чауса.

Варто зауважити, що такі випадки, на жаль, не рідкісні, оскільки після бойових дій на території залишається багато мін та інших небезпечних вибухових предметів.

Як повідомляв "Телеграф", лише сьогодні вранці в Сумській області на міні підірвалися зв’язківці "Укртелекому", які заїхали на узбіччя поряд із телевежею, — там теж не обійшлося без жертв.