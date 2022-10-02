Погибли все: авто с мирными украинцами наехало на мину под Черниговом (фото)

Гражданские сознательно въехали на опасную территорию

В Черниговской области жители проигнорировали запреты и подорвались на мине в лесу, — погибло четыре человека.

Об этом в воскресенье, 2 октября, проинформировал руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Стоит заметить, что инцидент случился у села Шестовица совсем рядом с Черниговом, — населенный пункт был оккупирован российскими войсками в начале полномасштабного вторжения.

Шестовица на карте Черниговской области

В авто находилось четыре человека, все они погибли.

"К сожалению, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов. На месте происшествия работают правоохранители и пиротехники ГСЧС", — говорится в сообщении Чауса.

Стоит заметить, что такие случаи к сожалению не редки, поскольку после боевых действий на территории остается много мин и других опасных взрывных предметов.

Как сообщал "Телеграф", только сегодня утром в Сумской области на мине подорвались связисты "Укртелекома", которые заехали на обочину рядом с телевышкой, — там тоже не обошлось без жертв.