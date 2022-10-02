Машину розтрощило повністю: на Сумщині на міні підірвалося авто, без жертв не обійшлося (фото)

У потерпілому автомобілі перебувало четверо людей, троє з них зараз у лікарні

Українці регулярно стикаються з трагічними наслідками повномасштабного вторгнення рф в Україну, що триває вже 221 день. Так, уранці неділі, 2 жовтня, на території Тростянця Сумської області пролунав потужний вибух. Як виявилося, на міну налетіла машина зв’язківців, які працюють у компанії "Укртелеком". Детонація снаряда була настільки сильною, що автомобіль розтрощило на частини. На жаль, водій транспортного засобу загинув на місці.

Подробиці інциденту повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Також фотографіями з місця трагедії поділилися в Офісі генерального прокурора України, підлеглі якого вже розслідують черговий військовий злочин росії.

Як зазначив губернатор Сумщини, співробітники "Укртелекому", які поспішали виконати робочі завдання, з’їхали до Тростянця на узбіччя дороги поряд із телевізійною вежею. У цьому периметрі одне з коліс автомобіля і наїхало на залишену окупантами міну. Машина одразу ж злетіла в повітря, через що постраждали всі люди, які перебували в салоні.

Від автомобіля залишилися лише обгорілі запчастини

Водій, як уже згадувалося, від отриманих травм загинув на місці. Ще троє зв’язківців знаходяться в лікарні із пораненнями різної тяжкості.

Вибух стався на узбіччі дороги

Водія, який перебуває за кермом, врятувати не вдалося

За словами Живицького, Охтирський район, до складу якого входить Тростянець, залишається однією із найбільш замінованих територій у Сумській області. При цьому фахівці регулярно займаються знешкодженням російських снарядів, часто працюючи у дуже небезпечних життя умовах.

Тростянецьке відділення прокуратури вже розпочало розслідування, пов’язане з порушенням законів та звичаїв війни, яке спричинило умисне вбивство. Впевнені, що свого часу росіяни дадуть відповідь за кожне життя, яке забрала ця війна.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки моторошної аварії, що трапилася під Львовом. На одній із трас зіткнулися пасажирський автобус та легкове авто. Серед постраждалих було багато дітей.