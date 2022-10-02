Найкраще – вдарити превентивно: полковник оцінив готовність НАТО убезпечити Україну від атаки ядерною зброєю

Ядерний удар путіна по нашій країні може призвести до зараження в країни ЄС.

Після спроб анексії кремлем частини української території керівництво нашої країни дуже ефективно відповіло агресору, подавши заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Тим самим рівень безпеки нашої країни значно зріс, заявив в ефірі телеканалу Freedom полковник ЗСУ у запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Тепер це не загроза росії Україні, а загроза росії усьому світу. За нами стоїть усе прогресивне людство, яке також боротиметься із цією ядерною загрозою. Я думаю, що воно вже бореться, тому що ті заяви, які ми чуємо, ті посили, які направлено у бік військово-політичного керівництва росії, говорять про те, що дуже мінімальний відсоток використання росією ядерної загрози, навіть у найгіршому для неї випадку ", — сказав Світан.

Роман Світан в ефірі телеканалу Freedom

На думку полковника, подання заявки на вступ НАТО підвищило захист України "як мінімум на кілька рівнів". За його словами, якщо ми подали таку заявку, то вже мали якісь домовленості із партнерами.

"Це означає, що вони бачать нас у своєму строю, вони беруть участь у наших проблемах. Це сигнал, росіянам у тому числі, що буде удар у відповідь, а швидше за все — превентивний удар до того, як він використовують ядерну зброю", — припустив він. .

Світан вважає, що удар може бути завданий спочатку по ядерному боєзапасу, у разі підготовки до його використання, а потім — по військово-політичному керівництву країни.

"Вони прикриватимуть не лише Україну, вони прикриватимуть Європу. Справа в тому, що ядерний удар у районі України принесе ядерне зараження до Європи ", — додав він.

На жаль, на відміну від Романа Світана, інші експерти не поділяють його оптимізму: на їхню думку, лише спільна заява лідерів Заходу про те, що путіна спіткає доля Бен Ладена, може зупинити божевільного диктатора від спроби застосувати "ядерний кийок" в Україні.