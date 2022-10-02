Лучше – ударить превентивно: полковник оценил готовность НАТО обезопасить Украину от атаки ядерным оружием
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Ядерный удар путина по нашей стране может принести заражение в страны ЕС
После попыток аннексии кремлем части украинской территории руководство нашей страны очень эффективно ответило агрессору, подав заявку на вступление в Североатлантический альянс.
Тем самым уровень безопасности нашей страны значительно возрос, заявил в эфире телеканала Freedom полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.
Теперь это не угроза рф Украине, а угроза россии всему миру. За нами стоит все прогрессивное человечество, которое также будет бороться с этой ядерной угрозой. Я думаю, что оно уже борется, так как те заявления, которые мы слышим, те посылы, которые отправляются в сторону военно-политического руководства россии, говорят о том, что очень минимальный процент использования рф ядерной угрозы, даже в самом плохом для нее случае", — сказал Свитан.
По мнению полковника, подача заявки на вступление НАТО повысила защиту Украины "как минимум на несколько уровней". По его словам, если мы подали такую заявку, то уже имели какие-то договоренности с партнерами.
"Это значит, что они видят нас в своем строю, они участвуют в наших проблемах. Это сигнал, россиянам в том числе, что будет ответный удар, а скорее всего — превентивный удар до того, как он используют ядерное оружие", — предположил он.
Свитан думает, что удар может быть нанесен сначала по ядерному боезапасу, в случае подготовки к его использованию, а после — по военно-политическому руководству страны.
"Они будут прикрывать не только Украину, они будут прикрывать Европу. Дело в том, что ядерный удар в районе Украине принесет ядерное заражение в Европу", — добавил он.
К сожалению, в отличие от Романа Свитана, другие эксперты не разделяют его оптимизма: по их мнению, только совместное заявление лидеров Запада о том, что путина постигнет участь Бен Ладена, может остановить обезумевшего диктатора от попытки применить "ядерную дубину" в Украине.