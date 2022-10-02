Лучше – ударить превентивно: полковник оценил готовность НАТО обезопасить Украину от атаки ядерным оружием

Ядерный удар путина по нашей стране может принести заражение в страны ЕС

После попыток аннексии кремлем части украинской территории руководство нашей страны очень эффективно ответило агрессору, подав заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Тем самым уровень безопасности нашей страны значительно возрос, заявил в эфире телеканала Freedom полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Теперь это не угроза рф Украине, а угроза россии всему миру. За нами стоит все прогрессивное человечество, которое также будет бороться с этой ядерной угрозой. Я думаю, что оно уже борется, так как те заявления, которые мы слышим, те посылы, которые отправляются в сторону военно-политического руководства россии, говорят о том, что очень минимальный процент использования рф ядерной угрозы, даже в самом плохом для нее случае", — сказал Свитан.

Роман Свитан в эфире телеканала Freedom

По мнению полковника, подача заявки на вступление НАТО повысила защиту Украины "как минимум на несколько уровней". По его словам, если мы подали такую заявку, то уже имели какие-то договоренности с партнерами.

"Это значит, что они видят нас в своем строю, они участвуют в наших проблемах. Это сигнал, россиянам в том числе, что будет ответный удар, а скорее всего — превентивный удар до того, как он используют ядерное оружие", — предположил он.

Свитан думает, что удар может быть нанесен сначала по ядерному боезапасу, в случае подготовки к его использованию, а после — по военно-политическому руководству страны.

"Они будут прикрывать не только Украину, они будут прикрывать Европу. Дело в том, что ядерный удар в районе Украине принесет ядерное заражение в Европу", — добавил он.

К сожалению, в отличие от Романа Свитана, другие эксперты не разделяют его оптимизма: по их мнению, только совместное заявление лидеров Запада о том, что путина постигнет участь Бен Ладена, может остановить обезумевшего диктатора от попытки применить "ядерную дубину" в Украине.