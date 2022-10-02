Война — день 221: россия угрожает ядерным оружием, а ВСУ уничтожают оккупантов возле Лимана

Оперативно о главном за 2 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 221 день. В результате контрнаступления ВСУ смогли взять в окружение российскую группировку в Лимане, а по некоторым сообщениям уже вошли в сам город. Вместе с тем на освобожденных территориях находят все новые свидетельства российских зверств, вроде расстрелянной на Харьковщине колонны мирных жителей. Не ослабевают и российские угрозы применения против нашей страны ядерного оружия, по крайней мере в Офисе президента такой риск назвали "достаточно высоким".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Министр обороны Германии неожиданно прибыла на Юг и анонсировала поставки ПВО.

Твит Алексея Резникова

00:00 В Минобороны потроллили россиян за "переброску войск" в Лимане

Информация за 29 сентября доступна в сводке: "Война – день 218: наступление ВСУ, ядерные угрозы рф".

А с данными за 30 сентября можно ознакомиться в материале: "Война – день 219: ВСУ давят на Донбассе, путин объявил новую аннексию, россияне убили десятки людей в Запорожье"

О том, что происходило 1 октября читайте в трансляции: "Война — день 220: "котел" для оккупантов в Лимане и подсчёты жертв в Запорожье"