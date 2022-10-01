Обстрел россиянами мирной колонны на Харьковщине: число жертв выросло, среди них много детей

Оккупанты расстреляли колонну мирных жителей

Вследствие обстрела российскими оккупантами колонны мирных жителей в Харьковской области на месте погибли 24 человека, среди которых беременная женщина и 13 детей.

Данные о погибших уточнил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, который уточнил, что по данным следствия обстрел произошел 25 сентября примерно в 9 часов утра.

Колонна из семи граждански автомобилей была обнаружена в "серой зоне" между поселками Куриловка и Песчаное в Купянском районе. При этом он отметил, что россияне расстреляли колонну практически вплотную.

Следственные действия на месте происшествия продолжаются.

Как сообщалось ранее, 30 сентября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по колонне мирных жителей в Запорожской области на въезде на оккупированные территории.

В результате обстрела было убито 30 человек и ранено 88 человек. В полиции назвали действия российской армии "целенаправленным массовым убийством". Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что нашей стране противостоит государство-террорист, которое намерено уничтожает мирных жителей, так как не может ничего сделать на поле боя.