путин очень хотел вернуть Медведчука, хоть ФСБ и была против: что узнали в Washington Post

Российское общество весьма удивилось подобному неравноценному обмену, но лидеру Кремля абсолютно все равно

Обмен пяти командиров полка "Азов" на пророссийского политика Виктора Медведчука, вероятно являющегося кумом владимира путина, стал настоящим резонансом. При чем не только для Украины, но и для российского общества — многие пропутинские личности открыто выражали свое недовольство столь большой неравноценностью, которая прослеживалась в "сделке". Впрочем, путин настаивал на необходимости получения Медведчука от Киева.

Больше подробностей смогло узнать издание Washington Post, исследуя тему недавнего обмена военнопленными между Украиной и рф. Журналисты отмечают, что особо подобного процессу противились представители Федеральной службы безопасности россии. Судя по всему, лишь "спецы" понимали: такой обмен вызовет огромное возмущение у многих граждан рф.

"Показательно, что путин решил обменять своего приближенного и одного из своих многолетних доверенных лиц в Украине Медведчука на героев Мариуполя, — отметил один из сотрудников Госдепартамента США. — В Украине очень радовались возвращению этих доблестных бойцов, а в Москве очень возмущались, увидев, что путина волнует на самом деле".

Стоит отметить, что договоренность откладывалась несколько раз, сами переговоры про обмен военнопленными велись около двух месяцев. В ФСБ до последнего настаивали не отдавать "азовцев", но лидер Кремля настоял на своем. По какой именно причине он так желал привезти в россию Медведчука, до конца неизвестно.

Напомним, что на экс-главу "ОПЗЖ" удалось обменять пятерых защитников "Азовстали", которые имеют командирское звание. Сейчас и до конца войны в Украине они вынуждены находиться на территории Турции. Впрочем, это куда лучше, чем в российской тюрьме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что спикер госдумы рф вячеслав володин на днях заявил о необходимости экстрадировать командиров "Азова", которых обменяли на Медведчука. На нелепую ситуацию быстро отреагировали численные пользователи сети.

Также мы публиковали версию украинской разведки насчет того, почему Москва согласилась на обмен, который включал кума путина.