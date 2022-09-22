Командиры "Азова" освобождены из плена: взамен отдали Медведчука

Украина провела масштабный обмен пленных с россией

Украина освободила из российского плена командиров полка Нацгвардии "Азов" Дениса Прокопенко и Святослава Паламара. По информации источников "Телеграфа" их обменяли на кума путина Виктора Медведчука

Вечером 21 сентября состоялся масштабный обмен пленными с россией, в ходе которого на подконтрольные территории вернулись защитники мариупольского завода "Азовсталь"

В частности из российского плена вернулись заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина"), командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редис") и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волына"). Они командовали обороной осажденного города до конца мая.

О всех условиях обмена пока не сообщается, но от источников "Телеграфу" стало известно, что россии отдали нардепа запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене.

Ранее в сети уже появились другие фотографии, на которых видно, что домой вернулись Екатерина Полищук ("Пташка"), Михаил Дианов ("Пианист") и начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.