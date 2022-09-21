"Пташка" и не только на свободе: из плена освободили группу защитников "Азовстали" (фото)

Из плена вернули нескольких человек

Захваченная в плен защитница Мариуполя Екатерина Полищук, более известная как "Пташка", вернулась на подконтрольную территорию Украины.

В сети уже начали появляться снимки освобожденных защитников Мариуполя. В частности, фото с Полищук опубликовал блогер Владимир Золкин, который получил известность за интервью с пленными россиянами.

"Обмен состоялся. Наши герои", — написал он.

Также он выложил и другое фото на котором он стоит возле Михаила Дианова (позывной "Пианист"), который тоже находился на Азовстали.

В сети же появились сообщения, что из российского плена путем обмена освободили начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и нескольких других защитников.

Как сообщалось ранее, 20 мая защитники Мариуполя получили приказ сохранить свои жизни и прекратить оборону города и с тех пор о судьбе многих из них ничего известно не было.

Часть из украинских защитников позже удалось вернуть домой, однако многие все еще остаются в плену. При этом Украина испытывает трудности с тем, чтобы получить информацию об их состоянии и месте пребывания.