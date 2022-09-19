Пленная защитница Азовстали "Пташка" появилась на видео россиян. В каком она состоянии и что о ней известно

Весной девушка записывала видео с песнями из подземелья "Азовстали"

Медик из мариупольской "Азовстали" Екатерина Полищук, также известная как "Пташка", после четырех месяцев плена появилась на видео российских пропагандистов. Еще находясь в окружении и под обстрелами "Пташка" записывала ободряющие обращения и песни из подземелья. Но после 19 мая, когда военные из "Азовстали" покинули территорию завода, связь с ней исчезла.

Что на видео пропагандистов

Екатерина Полищук в плену

В интервью, опубликованном пропагандистами, девушку называют "снайпершей", хотя это неправда. Она помогала украинским защитникам, исполняя обязанности медика. Время записи видео неизвестно, оно появилось 16 сентября. На видео Екатерина Полищук общается на украинском (оккупанты добавили русские субтитры для перевода), пытается шутить и говорит, что ей стыдно только перед мамой, потому что на одном из видеообращений употребляла нецензурную лексику.

"Я была медиком на "Азовстали", не пошла поваром, потому что плохо готовлю. Не пошла стрелком, пулеметчиком, артиллеристом. Я считаю, что больше всего пользы принесла медиком", — рассказывает Екатерина.

Полищук также говорит, что если бы у нее сейчас был выбор — оставаться в Мариуполе или бежать, она осталась бы.

Также Екатерина пытается шутить и отмечает, что ей стыдно только перед мамой, потому что на одном из видео употребляла нецензурную лексику.

Что известно о месте и условиях содержания медика

В пропагандистском видео Екатерина находится в помещении, где на стене висит флаг с надписью "ДНР". Известно, что после ухода из "Азовстали" по приказу командования украинские военные попали в плен в "ДНР": раненых доставили в больницу Новоазовска, а остальных военных поместили в оккупированную Еленовку. Некоторые пленники "Азова" сейчас находятся в тюрьмах на территории россии.

Мама "Пташки", Светлана Полищук, отметила, что в июле узнала от освобожденной из плена волонтера, что девушка в то время находилась в колонии Еленовки. Других новостей с тех пор не было, передает "Радио Свобода".

Ведь голос Кати мама слышала еще 19 мая, тогда разговору она предупредила, что не будет долго выходить на связь, попросила держаться, ждать, верить, любить.

"Пересмотрелось это видео столько раз, что даже не можете представить. Когда его снимали не знаю. 19 сентября это уже ровно 4 месяца, с тех пор, как Катя – в плену. Я горжусь своей дочерью, что она так держится… Мне тяжело сказать, она похудела, потому что очень на ней большая одежда, балахоном просто, но выглядит Катя на лице красиво", – рассказывает Светлана Полищук.

Песни из подземелья "Азовстали", покорившие весь мир

Екатерине 21 год, она родом из Тернопольской области. Девушка окончила Тернопольский художественный колледж им. Саломеи Крушельницкой, а с 2021 года была парамедикиней медицинского батальона "Госпитальеры". После полномасштабного вторжения россии 24 февраля девушка уехала в Мариуполь.

Мир узнал о парамедике весной 2022-го, когда соцсетями разлетелось видео с песнями ОУН-УПА в ее исполнении из подземелий "Азовстали". Девушка пела "Сродились мы великого часа", "Отец наш Бандера", "Спи себе сама" Скрябина, чтобы подбодрить защитников Мариуполя.