Полонена захисниця Азовсталі "Пташка" з’явилася на відео росіян. У якому вона стані і що про неї відомо

Весною дівчина записувала відео з піснями з підземель "Азовсталі"

Медик з маріупольської "Азовсталі" Катерина Поліщук, також відома як "Пташка", після чотирьох місяців полону з’явилася на відео російських пропагандистів. Ще перебуваючи в оточенні та під обстрілами "Пташка" записувала підбадьорливі звернення та пісні з підземель. Та після 19 травня, коли військові з "Азовсталі" покинули територію заводу, зв’язок з нею зник.

Що на відео пропагандистів

Катерина Поліщук у полоні

В інтерв’ю, яке опублікували пропагандисти, дівчину називають "снайперкою", хоча це неправда. Вона допомагала українським захисникам, виконуючи обов’язки медика. Час запису відео невідомий, воно з’явилося 16 вересня. На відео Катерина Поліщук спілкується українською (окупанти додали російські субтитри для перекладу), намагається жартувати і каже, що їй соромно лише перед мамою, бо на одному з відеозвернень вживала нецензурну лексику.

"Я була медиком на "Азовсталі", не пішла кухарем, бо погано готую. Не пішла стрільцем, кулеметником, артилеристом. Я вважаю, що найбільше користі принесла медиком", — розповідає Катерина.

Поліщук також каже, що якби у неї зараз був вибір — залишатись у Маріуполі чи тікати, вона б залишилась.

Також Катерина намагається жартувати та зазначає, що їй соромно лише перед мамою, бо на одному з відео вживала нецензурну лексику.

Що відомо про місце та умови утримання медика

У пропагандистському відео Катерина перебуває у приміщенні, де на стіні висить прапор з написом "ДНР". Відомо, що після виходу з "Азовсталі" за наказом командування українські військові потрапили у полон в "ДНР": поранених доправили в лікарню Новоазовська, а решту військових помістили в окуповану Оленівку. Деякі полонені "Азову" зараз перебувають в тюрмах на території росії.

Мама "Пташки", Світлана Поліщук, зазначила, що у липні дізналася від звільненої з полону волонтерки, що дівчина на той час перебувала в колонії Оленівки. Інших новин з того часу не було, передає "Радіо Свобода".

Адже голос Каті мама чула ще 19 травня, тоді розмові вона попередила, що не буде виходити довго на зв’язок, попросила триматися, чекати, вірити, любити.

"Передивилась це відео стільки разів, що навіть не можете уявити. Коли його знімали не знаю. 19 вересня це вже рівно 4 місяці, відколи Катруся ‒ у полоні. Я пишаюсь своєю донечкою, що вона так тримається, що не здається…. Мені важко сказати, чи вона схудла, бо дуже на ній великий одяг, балахоном просто, але виглядає Катруся на обличчі гарно", ‒ розповідає Світлана Поліщук.

Пісні з підземель "Азовсталі", що підкорили весь світ

Катерині 21 рік, вона родом із Тернопільської області. Дівчина закінчила Тернопільський мистецький коледж ім. Соломії Крушельницької, а з 2021 року була парамедикинею медичного батальйону "Госпітальєри". Після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого дівчина поїхала до Маріуполя.

Світ дізнався про парамедикиню навесні 2022-го, коли соцмережами розлетілось відео з піснями ОУН-УПА у її виконанні з підземель "Азовсталі". Дівчина співала "Зродились ми великої години", "Батько наш Бандера", "Спи собі сама" Скрябіна, щоб підбадьорити захисників Маріуполя.