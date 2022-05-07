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Наша "Пташка": що вдалося дізнатися про співаючу дівчину-військову зі знаменитого фото з "Азовсталі"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Молода військова співає у підвалі підприємства під бомбардуваннями росіян Новина оновлена 07 травня 2022, 10:16
Молода військова співає у підвалі підприємства під бомбардуваннями росіян

У дівчини справжній талант

Українські захисники на підприємстві "Азовсталь" у Маріуполі багато днів тримають кругову оборону від переважаючих сил ворога. Серед героїв є дівчата. Одна з них — Пташка, що підкорила серця українців своїм співом у підземних укриттях на заводі.

Як стало відомо журналістам, дівчину звуть Катерина та вона родом із Тернопільської області. Виявилося спів — її покликання.

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Після школи дівчина навчалася у Тернопільському фаховому коледжі ім. Соломії Крушельницької на співочому відділенні. Ось так за ріки її талант заграв новими фарбами в оплоті українських сил у Маріуполі.

Її знайомі розповідають про неї як про активну та чуйну. Катерина пише музику та вірші ще з дитинства, а вже у дорослому віці грала у Тернопільському народному драматичному театрі-студії "Сузір’я".

Пташка не забуває про творчість навіть у важкі хвилини
Пташка не забуває про творчість навіть у важкі хвилини

Але на співі її інтереси не закінчувалися — після закінчення навчання Пташка перебралася до Києва і влаштувалась у мотошколу The Riders, всерйоз захопившись мотоциклами. Навіть вирішила сама сісти на залізного коня.

Дівчина захоплюється мотоциклами
Дівчина захоплюється мотоциклами

Водночас у столиці дівчина активно проявляє себе — бере участь у мітингах, працює у правозахисній організації, хоча її подруга згадує, що дівчина ще у школі захоплювалася українською історією та мала чітку громадянську позицію.

Стати на захист Батьківщини дівчина вирішила ще навесні 2021 року, вона закінчила медичні курси. Батькам спочатку не говорила, що на передовій, щоб не хвилювалися. Її викладач каже, що вона "Пташка зі сталі", сильна духом та безстрашна.

Катерина на фронті з 2021 року
Катерина на фронті з 2021 року

Її друзі не знали, що Катерина на "Азовсталі", доки не побачили ролик із її співом.

Раніше "Телеграф" писав, що напередодні зі штурмованої "Азовсталі" вдалося вивезти кілька десятків людей — жінок, дітей, людей похилого віку.

Також розповідали про життя та смерть військового психолога Наталії Луговської, яка після загибелі сина пішла на фронт.

Теги:
#Азовсталь #Спів #Маріуполь #Пташка
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