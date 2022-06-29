Новый крупный обмен пленными: Украина вернула часть бойцов с "Азовстали"

Стороны провели самый большой обмен пленным с начала полномасштабной войны

В среду, 29 июня, на 126-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Киев и москва провели крупный обмен пленными.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на официальной странице в Facebook.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что в ходе масштабного обмена из плена освобождены 144 бойца, 95 из которых — защитники "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов". Это самый большой обмен пленными с самого начала полномасштабного российского вторжения.

В целом освобождено:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 – Военно-морских сил;

28 – Вооруженных сил Украины;

17 – Государственной пограничной службы Украины;

9 – Территориальной обороны;

1 – Национальной полиции Украины.

В ГУР уточнили, что из плена освободили 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, а самому младшему – 19. Большинство украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.

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Напомним, в мае защитникам Мариуполя, более двух месяцев находящихся в бомбоубежищах металлургического комбината "Азовсталь", поступил приказ прекратить оборону города и сохранить свои жизни. Каждый из военнослужащих сдал свое оружие офицерам. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривала вариант разблокирования Мариуполя военным путем.

Ранее сообщалось, что 28 июня между Киевом и москвой состоялся очередной раунд обмена пленными. Удалось освободить 17 защитников.

Напомним, российский офицер на камеру признался в мародерстве, попав в украинский плен со слитком золота.