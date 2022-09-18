"Жалею лишь об одном": защитница Мариуполя "Пташка" дала интервью росСМИ

Девушка рассказала, что в случае повторения ситуации вернулась бы в Мариуполь

В российских СМИ появилось интервью с участием Екатерины Полищук, более известной для украинцев как "Пташка" с мариупольской "Азовстали".

После прекращения обороны завода, она вместе с другими украинскими защитниками попала в плен россиян и до последних дней информации о ней не было. На новом видео видно, что девушка пребывала в хорошем расположении духа и даже смеялась.

Она также рассказала российским СМИ о том, что не жалеет о случившемся и в случае повторения ситуации поехала бы в Мариуполь снова.

"Я жалею лишь о том, что я материлась на одном из видео. Мне очень стыдно перед моей мамой", — сказала она.

Как сообщалось ранее, в начале мая украинцев покорило пение девушки в подземных укрытиях "Азовстали". Позже выяснилось, что ее зовут Екатерина и родом она из Тернополя, где училась в профессиональном колледже им. Саломеи Крушельницкой на певческом отделении.

К украинским защитникам она присоединилась еще в 2021 году после завершения медицинских курсов. О том, что она находится на "Азовстали" до мая 2022 года не знали ни ее друзья, ни даже родители.

20 мая защитники Мариуполя получили приказ сохранить свои жизни и прекратить оборону города и с тех пор о судьбе девушки ничего известно не было.

Часть из украинских защитников позже удалось вернуть домой, однако многие все еще остаются в плену. При этом Украина испытывает трудности с тем, чтобы получить информацию об их состоянии и месте пребывания.

29 июля оккупанты нанесли массированный удар по колонии в Еленовке, где содержались украинские военнослужащие с "Азовстали". Согласно российским данным в результате обстрела погибли 50 военнопленных, а еще 73 получили ранения.