Ау, народ, соберитесь: "Пташка" из Мариуполя красиво, но матом, ответила на слухи о ее гибели

По словам девушки, "Азовсталь" оккупанты взять не смогут

Девушка Екатерина, которая вместе с другими украинскими защитниками находится на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, ответила на слухи о своей гибели и в шутку пообещала прострелить колени тому, кто их распространяет.

Ее обращением поделился в Фейсбук один из бойцов, находящихся на территории завода.

"Народ, воюем, я еще всех вас переживу… какой "200"? Ау, вы там соберитесь", — сказала она.

По ее словам, завод держится и российским оккупантам он не по зубам.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, девушка с позывным "Пташка" покорила сердца украинцев своим пением в подземных укрытиях на заводе. Позже стало известно, что ее зовут Екатерина и родом она из Тернополя, где училась в профессиональном колледже им. Саломеи Крушельницкой на певческом отделении.

К украинским защитникам она присоединилась еще в 2021 году после завершения медицинских курсов. О том, что она находится на "Азовстали" до последних дней не знали ни ее друзья, ни даже родители.

Напомним, 7 мая в Кабмине сообщили, что всех женщин, детей и пожилых людей эвакуировали из территории завода "Азовсталь".

Корреспондент "Телеграфа" побывал в Запорожье, куда прибыли беженцы, и показал, как их там приняли.