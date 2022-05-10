Ау, народ, зберіться: "Пташка" з Маріуполя красиво, але матюком, відповіла на чутки про її загибель

За словами дівчини, "Азовсталь" окупанти взяти не зможуть

Дівчина Катерина, яка разом з іншими українськими захисниками перебуває на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, відповіла на чутки про свою загибель та жартома пообіцяла прострілити коліна тому, хто їх поширює.

Її зверненням поділився у Фейсбук один із бійців, що знаходяться на території заводу.

"Народ, воюємо, я ще всіх вас переживу… який "200"? Ау, ви там зберіться", — сказала вона.

За її словами, завод тримається і російським окупантам він не по зубах.

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Як повідомлялося раніше, дівчина з позивним "Пташка" підкорила серця українців своїм співом у підземних укриттях на заводі. Пізніше стало відомо, що її звуть Катерина і вона родом з Тернополя, де навчалася у професійному коледжі ім. Соломії Крушельницької на співочому відділенні.

До українських захисників вона приєдналася ще 2021 року після завершення медичних курсів. Про те, що вона знаходиться на "Азовсталі", до останніх днів не знали ні її друзі, ні навіть батьки.

Нагадаємо, 7 травня у Кабміні повідомили, що всіх жінок, дітей та літніх людей евакуювали з території заводу "Азовсталь".

Кореспондент "Телеграфа" побував у Запоріжжі, куди прибули біженці та показав, як їх там прийняли.