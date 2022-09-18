"Шкодую лише про одне": захисниця Маріуполя "Пташка" дала інтерв’ю росЗМІ

Дівчина розповіла, що у разі повторення ситуації повернулася б до Маріуполя.

У російських ЗМІ з’явилося інтерв’ю за участю Катерини Поліщук, відомої для українців як "Пташка" з маріупольської "Азовсталі".

Після припинення оборони заводу вона разом з іншими українськими захисниками потрапила в полон росіян і до останніх днів інформації про неї не було. На новому відео видно, що дівчина перебувала в хорошому настрої та навіть сміялася.

Вона також розповіла російським ЗМІ, що не шкодує про те, що сталося, і у разі повторення ситуації поїхала б до Маріуполя знову.

"Я шкодую лише про те, що я матюкалася на одному з відео. Мені дуже соромно перед моєю мамою", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, на початку травня українців підкорив спів дівчини у підземних укриттях "Азовсталі". Пізніше з’ясувалося, що її звуть Катерина і вона родом з Тернополя, де навчалася у професійному коледжі ім. Соломії Крушельницької на співочому відділенні.

До українських захисників вона приєдналася ще 2021 року після завершення медичних курсів. Про те, що вона знаходиться на "Азовсталі", до травня 2022 року не знали ні її друзі, ні навіть батьки.

20 травня захисники Маріуполя отримали наказ зберегти своє життя та припинити оборону міста і з того часу про долю дівчини нічого відомо не було.

Частину українських захисників пізніше вдалося повернути додому, проте багато хто все ще залишається в полоні. При цьому Україна зазнає труднощів з тим, щоб отримати інформацію про їх стан та місце перебування.

29 липня окупанти завдали масованого удару по колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовослужбовці з "Азовсталі". Згідно з російськими даними, в результаті обстрілу загинули 50 військовополонених, а ще 73 отримали поранення.