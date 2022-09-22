Командири "Азова" звільнено з полону: натомість віддали Медведчука

Україна провела масштабний обмін полонених із росією

Україна звільнила з російського полону командирів полку Нацгвардії "Азов" Дениса Прокопенка та Святослава Паламара. За інформацією джерел "Телеграфа", їх обміняли на кума путіна Віктора Медведчука.

Увечері 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими з росією, під час якого на підконтрольні території повернулися захисники маріупольського заводу "Азовсталь"

Зокрема, з російського полону повернулися заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина"), командир полку "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс") та командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"). Вони командували обороною обложеного міста до кінця травня.

Про всі умови обміну поки не повідомляється, але джерел "Телеграфу" стало відомо, що росії віддали нардепа забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, якого в Україні підозрюють у державній зраді.

Раніше в мережі вже з’явилися інші фотографії, на яких видно, що додому повернулися Катерина Поліщук ("Пташка"), Михайло Діанов ("Піаніст") та начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.