"Медведчука назад не возьмем": в сети смеются над нелепым заявлением россии о защитниках Мариуполя

Факт состоявшегося обмена военнопленными совершенно не мешает российским политикам разглагольствовать

Командиров полка "Азов", которые после месяцев плена были обменяны на кума российского диктатора путина Виктора Медведчука, попытаются вернуть обратно в россию. По крайней мере, именно такими влажными мечтами об экстрадиции мариупольских защитников поделился спикер госдумы вячеслав володин.

Его нелепое предложение прозвучало во время заседания нижней палаты парламента рф в четверг, 28 сентября, передают росСМИ. Политик убежден, что "азовцы" по-прежнему остаются "преступниками" (как их окрестил путинский режим), а поэтому "должны быть наказаны".

Не останавливает володина от желания экстрадировать представителей полка "Азов" даже тот факт, что факт обмена военнопленными был официально задокументирован представителями других стран. При этом сами украинские военнослужащие сейчас находятся на территории Турции: согласно условиям обмена они останутся в другой стране до окончания войны в Украине.

"Если человек совершил преступление, если он был членом организации, которая признана в соответствии с законодательством нашей страны террористической, он будет отвечать в любом случае. На территории какой бы страны он ни находился, даже если его обменяли", — высказался на эту тему володин.

Разумеется, украинцы весьма "горячо" встретили подобное заявление. Большинство смеется над твердолобостью кремлевских чиновников, а некоторые напоминают — Медведчука обратно в Украину вернуть не удастся.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему Украина согласилась на передачу Медведчука россии и чем все это время занимался бывший глава "ОПЗЖ", будучи за решеткой.

Также мы напоминали высказывания многих кремлевских пропагандистов, которые обещали своей аудитории, что кум путина не попадет в обменные списки.