Выдача Медведчука россии: в СБУ рассказали, что с ним делали все это время и что будет с его имуществом

Нардеп дал согласие на обмен

Вечером среды, 21 сентября Украина вернула домой 215 защитников "Азовстали", в том числе и более сотни бойцов полка Нацгвардии "Азов", а в обмен россии отдали нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как сообщил и.о главы СБУ Василий Малюк, выдача Медведчука не значит, что судебные дела против него перестанут рассматриваться. Это касается и решений о конфискации имущества.

"Медведчук – это не просто кум путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ", — сказал он.

Малюк также добавил, что дела Медведчука помогли задержать много государственных изменников и получить важную информацию, которая теперь используется контрразведчиками. Теперь же его выдача помогла вернуть Украине пленных военнослужащих.

Он также добавил, что чтобы спасти жизнь и здоровье наших защитников, Координационный штаб по обращению с военнопленными принял решение об осуществлении обмена. Сам Медведчук также дал согласие на это.

Как сообщалось ранее, в ходе обмена на подконтрольную территорию вернулись 215 человек, в то же время в российских телеграм-каналах сообщили, что взамен были отданы 55 человек. Со списком освобожденных украинских военных можно ознакомиться по этой ссылке.