Масштабный обмен пленными с россией: кого вернула Украина (обновлено)

Украина вернула домой своих героев

Поздним вечером среды, 21 сентября, стало известно, что Украина провела масштабный обмен пленными с россией, в ходе которого домой вернулись легендарные защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе.

В эфире единого марафона новостей заявили о том, что на подконтрольную территорию вернулись 215 человек, в то же время в российских телеграм-каналах сообщается, что взамен были отданы 55 человек. Кроме того, источники "Телеграфа" сообщили, что вместе с ними россиянам отдали нардепа Виктора Медведчука, которого в Украине обвиняют в государственной измене.

При этом глава ОПУ Андрей Ермак уточнил, что из плена вернули 108 бойцов "Азова". Среди возвращенных 124 офицера.

Ниже приводится полный список освобожденных из плена украинских защитников.

Как сообщалось ранее, 20 мая защитники Мариуполя получили приказ сохранить свои жизни и прекратить оборону города и с тех пор о судьбе многих из них ничего известно не было.