Масштабний обмін полоненими з росією: кого повернула Україна (оновлено)

Україна повернула додому своїх героїв

Пізнього вечора середи, 21 вересня, стало відомо, що Україна провела масштабний обмін полоненими з росією, під час якого додому повернулися легендарні захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

В ефірі єдиного марафону новин заявили про те, що на підконтрольну територію повернулися 215 осіб, водночас у російських телеграм-каналах повідомляється, що натомість було віддано 55 осіб. Крім того, джерела "Телеграфа" повідомили, що разом із ними росіянам віддали нардепа Віктора Медведчука, якого в Україні звинувачують у державній зраді.

Голова ОПУ Андрій Єрмак уточнив, що з полону повернули 108 бійців "Азова". Серед повернутих 124 офіцери.

Далі наведено повний перелік українських захисників, звільнених від полону.

Як повідомлялося раніше, 20 травня захисники Маріуполя отримали наказ зберегти свої життя та припинити оборону міста і з того часу про долю багатьох із них нічого відомо не було.