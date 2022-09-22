Видача Медведчука росії: у СБУ розповіли, що з ним робили весь цей час і що буде з його майном

Нардеп погодився на обмін

Увечері середи, 21 вересня , Україна повернула додому 215 захисників "Азовсталі", у тому числі і більше сотні бійців полку Нацгвардії "Азов", а в обмін росії віддали нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Як повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк, видача Медведчука не означає, що судові справи проти нього перестануть розглядатися. Це стосується й рішень щодо конфіскації майна.

"Медведчук – це не просто кум путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, зібраних СБУ", — сказав він.

Малюк також додав, що справи Медведчука допомогли затримати багато державних зрадників та отримати важливу інформацію, яка тепер використовується контррозвідниками. Тепер його видача допомогла повернути Україні полонених військовослужбовців.

Він також додав, що щоб врятувати життя та здоров’я наших захисників, Координаційний штаб із поводження з військовополоненими ухвалив рішення щодо здійснення обміну. Сам Медведчук також погодився на це.

Як повідомлялося раніше, в ході обміну на підконтрольну територію повернулися 215 осіб, водночас у російських телеграм-каналах повідомили, що натомість було віддано 55 осіб. Зі списком звільнених українських військових можна ознайомитися за цим посиланням.