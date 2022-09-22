"Какой на х**н Медведчук?": российским топ-пропагандистам напомнили их недавние заявления об обмене пленными

Реакция путинистов на саму идею такого обмена еще весной была возмущенной

В результате обмена пленными между россией и Украиной домой вернулись многие защитники завода "Азовсталь", а рф получила пророссийского политика Виктора Медведчука. Российским топ-пропагандистам в сети напомнили, как они еще весной исключали саму возможность подобного обмена.

Еще 13 апреля известная в медийном поле россии пропагандистка Маргарита Симоньян заявляла в своем Telegram-канале, что обмен Медведчука на украинских пленных просто невозможен, ведь российский президент не может жестоко унизить собственную армию ради кума. И она объясняла своим подписчикам, что только в Украине процветает кумовство, а у них в россии "другая социально-политическая культура".

Симоньян об обмене Медведчука 13 апреля

Не оставался в стороне и популярный путинский пропагандист Владимир Соловьев, которому был очень против подобного обмена. Ему напомнили эфир, где глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий лишь предполагал возможность передачи россии Медведчука в обмен на "азовцев". Соловьев же яро подчеркивал, что защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе ни за что не нужно обменивать на своих пленных.

"Какого нахрен Медведчука? Я вообще сейчас не представляю себе, чтобы были какие-то обмены этих азовцев. Это что получается?" – возмутительно кричал путинист.

Реакция Соловьева на обмен Медведчука

Как сообщал "Телеграф" ранее, и.о. главы Службы Безопасности Украины Василий Малюк рассказал, почему Виктора Медведчука обменяли и что с ним было последние месяцы.