"Всех на всех" и не только: в Украине заговорили о новых обменах пленными с россией

В Украине готовят новые обмены пленными с россией

Украинские компетентные ведомства продолжают работу над возвращением пленных военнослужащих. В частности идет работа по подготовке обмена всех на всех, а также других менее масштабных обменов.

Как сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, примером отдельных обменов было недавнее возвращение домой 215 военных, среди которых много защитников мариупольской "Азовстали". Его слова приводит пресс-служба Координационного штаба

"Обмен военнопленными – процесс тяжелый, болезненный, но обмен 21-го числа открывает новые возможности для нас", — сказал он.

Глава ГУР МО также отметил, что всех освобожденных украинских защитников сразу по возвращению государство обеспечивает всем необходимым.

Вместе с тем сообщается, что речь идет не только о возвращении военнослужащих, но и некомбатантов, к которым относятся, например, военные медики и музыкантов оркестра, а также военнослужащих, попавших в плен в 2014-16 годах.

Штаб также работает над созданием специальных карточек военнопленных. Это будут личные страницы, на которых родственники смогут легче отслеживать статус военнопленных.

Как сообщалось ранее, поздним вечером среды, 21 сентября, стало известно, что Украина провела масштабный обмен пленными с россией, в ходе которого домой вернулись легендарные защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе.