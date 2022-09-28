"Всіх на всіх" і не лише: в Україні заговорили про нові обміни полоненими з росією

В Україні готують нові обміни полоненими з росією

Українські компетентні відомства продовжують роботу над поверненням полонених військовослужбовців. Зокрема, йде робота з підготовки обміну всіх на всіх, а також інших менш масштабних обмінів.

Як повідомив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, прикладом окремих обмінів було недавнє повернення додому 215 військових, серед яких багато захисників маріупольської "Азовсталі". Його слова наводить пресслужба Координаційного штабу

"Обмін військовополоненими – процес важкий, болючий, але обмін 21 числа відкриває нові можливості для нас", — сказав він.

Глава ГУР МО також зазначив, що всіх звільнених українських захисників одразу після повернення держава забезпечує всім необхідним.

Водночас повідомляється, що йдеться не лише про повернення військовослужбовців, а й некомбатантів, до яких належать, наприклад, військові медики та музикантів оркестру, а також військовослужбовців, які потрапили в полон у 2014-16 роках.

Штаб також працює над створенням спеціальних карток військовополонених. Це будуть особисті сторінки, на яких родичі зможуть легше відстежувати статус військовополонених.

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері середи, 21 вересня, стало відомо, що Україна провела масштабний обмін полоненими з росією, під час якого додому повернулися легендарні захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі.