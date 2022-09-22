В разведке объяснили, почему россия согласилась на обмен Медведчука

Российские спецслужбы нуждаются в Медведчуке

В четверг, 22 сентября, на 211 день полномасштабного вторжения рф в разведке объяснили, почему россияне обменяли кума путина Виктора Медведчука на защитников Азовстали.

Соответствующее заявление сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время брифинга в четверг. Он отметил, что ФСБ рф была сильно заинтересована в обмене столь "ценного" кадра. Через Медведчука напрямую шло финансирование многих агентурных сетей и наполнение негласного фонда бюджета ФСБ.

"С точки зрения развединформации: Медведчук на данном этапе больше всего нужен Федеральной службе безопасности, а не кому-то там конкретно. Потому что он – то лицо, через которое напрямую шло финансирование многих агентурных сетей тут. Через него шло в целом финансирование определенных должностных лиц и наполнение негласного фонда бюджета ФСБ. Потому он им очень нужен. Это средство прежде всего и влияния, и зарабатывания, отмывания средств", — заявил Буданов.

Напомним, 21 сентября Украина провела масштабный обмен пленных с россией, в рамках которого Виктора Медведчука обменяли на 20 пленных, в том числе командиров "Азова". Сам Медведчук также дал согласие на это. К слову, данный обмен пленными вызвал истерику в рф, ведь пропагандисты говорили, что россия никогда не пойдет на обмен "азовцев". Позднее СБУ опубликовала видео, как встречали украинских героев.