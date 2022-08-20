Зять Медведчука засветился в Мариуполе: что он там делал

Глава "Россетей" побывал не только в Мариуполе

Глава оператора электрических сетей россии ("Россети"), а заодно и зять подозреваемого в госизмене украинского политика Виктора Медведчука Андрей Рюмин приехал на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба "Россетей", Рюмин "проинспектировал ход восстановления электросетевых объектов" в Мариуполе и ряде других захваченных населенных пунктов.

Вместе с тем российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский высказал мнение, что поскольку Рюмин является "проверенным и надёжным" членом семьи Медведчука, то он может стать "одним из важнейших руководителей" на оккупированных территориях.

Согласно данным из открытых источников, Рюмин занимает пост главы "Россетей" с февраля 2021 года, а до этого был главой "Ленэнерго" и членом совета директоров "Мосэнерго". В 2006 году он вступил в брак с дочерью Медведчука Ириной.

Как сообщалось ранее, Виктор Медведчук был задержан СБУ 12 апреля при попытке покинуть Украину, что вызвало резкую реакцию у представителей российских властей.