Зять Медведчука засвітився у Маріуполі: що він там робив

Глава "Росмереж" побував не лише у Маріуполі

Голова оператора електричних мереж росії ("Росмережі"), а заразом і зять підозрюваного в держзраді українського політика Віктора Медведчука Андрій Рюмін приїхав на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє пресслужба "Росмереж", Рюмін "проінспектував хід відновлення електромережевих об’єктів" у Маріуполі та низці інших захоплених населених пунктів.

Водночас російський політтехнолог і публіцист Станіслав Бєлковський висловив думку, що оскільки Рюмін є "перевіреним та надійним" членом родини Медведчука, то він може стати "одним із найважливіших керівників" на окупованих територіях.

Згідно з даними з відкритих джерел, Рюмін обіймає посаду голови "Росмереж" з лютого 2021 року, а до цього був головою "Лененерго" та членом ради директорів "Мосенерго". У 2006 році він одружився з дочкою Медведчука Іриною.

Як повідомлялося раніше, Віктора Медведчука було затримано СБУ 12 квітня при спробі залишити Україну, що викликало різку реакцію у представників російської влади.