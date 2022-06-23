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Невестка Оксаны Марченко засветила лицо годовалого внука Медведчука (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Оксана Марченко и ее невестка Екатерина Новость обновлена 23 июня 2022, 18:02
Оксана Марченко и ее невестка Екатерина

В профиле невестки Оксаны Марченко о войне ни намека

Супруга Богдана Марченко — сына Оксаны Марченко от первого брака с бизнесменом Юрием Коржом — похвалилась снимками своего первенца. Малышу в марте исполнился год. Его назвали Виктором в честь отчима папы, Виктора Медведчука, который сейчас находится под арестом и подозревается в госизмене.

Как передает "Телеграф", фотографии невестки Оксаны Марченко с маленьким сыном опубликованы в Instagram Екатерины. Кроме снимков с ребенком девушка активно делится с подписчиками летними фотокарточками.

Так, на недавней фотографии молодая мама в черном мини-платье держит сына Виктора. Малыш одет в белый боди и носочки.

Невестка Медведчука Екатерина Марченко с сыном Виктором
Екатерина Марченко с сыном Виктором

В мае и июне Екатерина опубликовала несколько кадров с фотосессий, не сопровождая их какими-либо подписями.

Невестка Оксаны Марченко
Невестка Оксаны Марченко
Невестка Оксаны Марченко
Под снимками Екатерина собирает комплименты
Невестка Оксаны Марченко
Молодая мама отлично выглядит
Невестка Оксаны Марченко Екатерина
Супруга сына Оксаны Марченко Богдана

Вероятно, Екатерина вместе со своей сестрой-близняшкой Еленой сейчас могут находиться в Турции, в Стамбуле.

Отметим, что Екатерина и Богдан поженились в 2020 году. 26 марта 2021 года у них родился сын Виктор.

Екатерина и Богдан Марченко
Екатерина и Богдан Марченко
Свадьба сына Оксаны Марченко Богдана
Свадьба сына Оксаны Марченко Богдана

После скандального ареста Виктора Медведчука девушка поддержала свекровь, требующей освободить супруга. Тогда обрушились гневные комментарии на всю семью Медведчука, в том числе и Катерина. В соцсети она писала, что все "пожелания" в ее сторону "вернутся бумерангом".

Напомним, в апреле 2022 года нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука задержали в украинском "пикселе" правоохранители. Скандального политика в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Сейчас он находится в СИЗО. После спецоперации по задержанию Медведчука его жена Оксана Марченко потребовала снять обвинения с ее мужа. Но видеообращение Марченко к Эрдогану вызвало волну мемов.

Теги:
#Сыр #Сын #Оксана Марченко #Виктор Медведчук