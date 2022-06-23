Невестка Оксаны Марченко засветила лицо годовалого внука Медведчука (фото)

В профиле невестки Оксаны Марченко о войне ни намека

Супруга Богдана Марченко — сына Оксаны Марченко от первого брака с бизнесменом Юрием Коржом — похвалилась снимками своего первенца. Малышу в марте исполнился год. Его назвали Виктором в честь отчима папы, Виктора Медведчука, который сейчас находится под арестом и подозревается в госизмене.

Как передает "Телеграф", фотографии невестки Оксаны Марченко с маленьким сыном опубликованы в Instagram Екатерины. Кроме снимков с ребенком девушка активно делится с подписчиками летними фотокарточками.

Так, на недавней фотографии молодая мама в черном мини-платье держит сына Виктора. Малыш одет в белый боди и носочки.

Екатерина Марченко с сыном Виктором

В мае и июне Екатерина опубликовала несколько кадров с фотосессий, не сопровождая их какими-либо подписями.

Невестка Оксаны Марченко

Под снимками Екатерина собирает комплименты

Молодая мама отлично выглядит

Супруга сына Оксаны Марченко Богдана

Вероятно, Екатерина вместе со своей сестрой-близняшкой Еленой сейчас могут находиться в Турции, в Стамбуле.

Отметим, что Екатерина и Богдан поженились в 2020 году. 26 марта 2021 года у них родился сын Виктор.

Екатерина и Богдан Марченко

Свадьба сына Оксаны Марченко Богдана

После скандального ареста Виктора Медведчука девушка поддержала свекровь, требующей освободить супруга. Тогда обрушились гневные комментарии на всю семью Медведчука, в том числе и Катерина. В соцсети она писала, что все "пожелания" в ее сторону "вернутся бумерангом".

Напомним, в апреле 2022 года нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука задержали в украинском "пикселе" правоохранители. Скандального политика в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Сейчас он находится в СИЗО. После спецоперации по задержанию Медведчука его жена Оксана Марченко потребовала снять обвинения с ее мужа. Но видеообращение Марченко к Эрдогану вызвало волну мемов.